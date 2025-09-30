Alcalde incumple con instalación de mercado

Productores agrícolas y comerciantes piden al Gobierno de Chiapas intervenir para que Metapa de Domínguez cuente con un mercado ecológico. Acusan al alcalde Luis Salgado Cervantes de mentir una y otra vez debido a que, pese a comprometerse a realizar esta actividad mensualmente, este espacio se instaló solo una vez.

Señalaron que el edil se ofreció a promover la venta de productos agrícolas cosechados y elaborados por pobladores de Metapa en un espacio denominado como “Mercado Ecológico” el cual pretendía realizarse de manera mensual y estaría ubicado a un costado del actual centro de abastos, para facilitar que la población local conociera y consumiera productos de calidad resultado del programa Sembrando Vida.

Expusieron que el 26 de abril de este año fue el último día en el que los campesinos utilizaron el espacio a un costado de la iglesia, debido a que el 16 de mayo el edil inauguró el “Tianguis ecológico” acompañado por representantes del programa Sembrando Vida, sin embargo, posterior a esto, simplemente dejó de realizarse.

Señalan que cuando pidieron volver a tener el Tianguis ecológico se les argumentó que las rentas de las carpas y los moto taxis que el edil ofreció pagar para llevar a los clientes a sus casas, costaban mucho y el ayuntamiento no cuenta con los recursos suficientes.