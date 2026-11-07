Alcalde lleva Iluminando Tuxtla a Emiliano Zapata

Con el objetivo de continuar sumándose a la estrategia de seguridad del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el presidente Ángel Torres continúa impulsando el programa Iluminando Tuxtla, mediante el cual se instalaron más de 30 luminarias en el Emiliano Zapata, uno de los ejidos más alejados de la ciudad.

Fortalecen la prevención

El alcalde capitalino destacó que contar con calles y espacios públicos iluminados permite fortalecer la prevención, recuperar áreas de convivencia y brindar mayor tranquilidad a las familias, especialmente a niñas, niños y jóvenes. Asimismo, señaló que estas acciones se suman a la estrategia de seguridad del estado.

El gobierno municipal, que encabeza el alcalde Ángel Torres, mantendrá estas labores en distintos puntos de la capital, con la convicción de que cada luminaria representa un paso hacia una ciudad más iluminada donde las familias puedan desarrollar sus actividades con mayor confianza y tranquilidad en beneficio de todas y todos.