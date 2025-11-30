Alcalde nombra a hermano secretario de Seguridad

En lo que fue considerado como un claro ejemplo de nepotismo, el alcalde de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez designó como secretario de Seguridad Pública Municipal a su hermano Martín Palomeque Sánchez y como director de la corporación a Alberto Díaz González.

El nombramiento ha causado malestar entre la población, motivo por el que pidieron la intervención de las autoridades competentes ya que se está cometiendo un delito.

El propio Ayuntamiento dio a conocer que “estos cambios buscan mantener una mejor coordinación con las diferentes corporaciones policiacas, así como con las fuerzas especiales y armadas, con el objetivo de garantizar la tranquilidad y paz social en el municipio”.

Y es que en los últimos días ha crecido la indignación por la presunta vinculación de familiares del edil con grupos de la delincuencia, incluso uno de sus hijos fue “levantado, tableado y liberado”.

Se dijo que el nombramiento del hermano del alcalde fue avalado por los regidores.

Por su parte, el abogado Jesús Ruvalcaba Avendaño señaló que se estaría cometiendo un delito y pidió que se hagan las investigaciones relacionadas con los presuntos vínculos de la familia del alcalde con grupos delincuenciales.