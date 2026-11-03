Alcaldes y funcionarios deben estar capacitados

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, destacó la importancia de la profesionalización y capacitación de los alcaldes y funcionarios municipales de Chiapas.

Mencionó que esta legislatura reformó la Ley de Administración para garantizar que los puestos clave estén ocupados por personas con buenos conocimientos.

“Es un tema de mucha reflexión, porque si bien es cierto, la democracia es amplia y es abierta para todas y todos, tengan o no tengan un título, lo que sí se vale es lo que hizo esta legislatura: reformar la Ley de Administración para que en los puestos clave como Secretaría de Obras Públicas, Tesorería Municipal y Secretarías Municipales, tengan un certificado mínimamente de conocer en dónde expidan esta competitividad laboral o carreras afines a los puestos”, señaló.

Mensaje

La legisladora subrayó que el objetivo es asegurar que los integrantes de los ayuntamientos sean personas capaces y capacitadas. “Para que de alguna manera nosotros podamos asegurar que los integrantes de las y los ayuntamientos sean personas capaces, capacitadas y, por supuesto, que no sea un dedazo”, expresó.

Castillo Atristain informó que esta reforma aplicará por primera vez en la historia de Chiapas para el proceso electoral del siguiente año y pidió el apoyo de los medios de comunicación para difundirla.

“Creo que este Congreso ha estado a la altura. Ayudaría mucho también que los medios de comunicación nos ayuden a difundir, porque esto va a aplicar por primera vez en la historia de Chiapas para el 2027”, indicó.

Cuestionada sobre la posibilidad de impulsar un servicio público profesional, la presidenta de la Mesa Directiva consideró que debería existir.

“En muchos países ya existen estos servicios profesionales de carrera. Me parece, y creo que parte de la ética de quienes nos dedicamos a esto, debe ser que independientemente de que nos lo brinden o no, nos capacitemos, nos profesionalicemos y, por supuesto, que tengamos y brindemos un plus siempre a esta vocación de servicio”, concluyó.