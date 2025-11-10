Alcaldesa encabeza Festival de la Cabeza Horneada de Res

Por séptimo año consecutivo se celebró el Festival de la Cabeza Horneada de Res, uno de los eventos gastronómicos más representativos de Villaflores, que en esta edición se realizó en el marco del 149 aniversario de la fundación del municipio. En la explanada municipal, 20 expositoras y expositores compartieron su talento y sazón en la preparación de este tradicional platillo que distingue a la región Frailesca.

La presidenta municipal, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó la inauguración del festival acompañada del presidente estatal de Morena, Carlos Molina Velasco; de la presidenta del DIF Villaflores, Margarita Sarmiento Tovilla; y de Gaspar Lacunza, representante del presidente del Patronato de la Feria Chiapas, Gerardo Toledo. Juntos realizaron el recorrido inaugural y la degustación del platillo, símbolo de identidad y orgullo villaflorense.

Cultura

En su mensaje, Valeria Rosales agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar al impulso de las tradiciones locales y anunció que Villaflores contará con un stand en la Feria Chiapas 2025, donde se promoverán su cultura, costumbres, atractivos turísticos y, por supuesto, su reconocida gastronomía. Subrayó que este tipo de festivales fortalecen la economía local y consolidan el sentido de pertenencia entre la población.

Actividades

Como parte del programa, las autoridades recorrieron el pabellón gastronómico y el espacio de emprendedoras y emprendedores, donde se ofrecieron alimentos, dulces y diversos productos regionales. Posteriormente visitaron la galería fotográfica “Villaflores a través del tiempo”, que muestra escenas de la vida cotidiana del municipio. En entrevista con medios locales agradeció a los miembros de la CTM y CNOP por la donación de las cabezas de res. La jornada concluyó en un ambiente festivo con la presentación musical del grupo Merengala, que puso el toque de alegría y ritmo a esta gran celebración.