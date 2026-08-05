Alcaldesa entrega aves en Obregón

En el ejido Cristóbal Obregón, municipio de Villaflores, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento y la presidenta del DIF Municipal, Margarita Sarmiento Tovilla, encabezaron la entrega de mil 100 paquetes de 10 aves de traspatio para familias productivas. Este programa impulsa la creación de granjas familiares que fortalecen la seguridad alimentaria y generan ingresos adicionales para los hogares.

Durante el evento, la alcaldesa destacó que gracias al respaldo que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar brinda al campo chiapaneco, este año serán beneficiadas 13 mil familias de Villaflores con paquetes de aves. Agregó que este apoyo se suma a otros programas como la entrega de semilla certificada de maíz y diversas acciones encaminadas a fortalecer la producción agropecuaria del municipio.

Agradecimientos

Al concluir la entrega, las mujeres beneficiadas expresaron su agradecimiento y señalaron que este proyecto ya está dando resultados positivos, pues las aves les permiten producir huevo y carne para el consumo familiar, además de comercializar los excedentes, lo que representa un importante apoyo para la economía de sus hogares.