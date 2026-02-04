Alcaldesa garantiza la seguridad en festividad

Con un operativo de seguridad coordinado entre instituciones federales, estatales y municipales, Ocozocoautla de Espinosa garantizará la integridad de los asistentes al Carnaval Zoque Coiteco 2026, a celebrarse del 13 al 17 de febrero, afirmó la presidenta municipal Nidia Alejandra de los Santos.

En entrevista, dijo que todas las instancias de seguridad se han puesto a disposición para asegurar que la festividad, una de las más importantes de la región Zoque, transcurra sin incidentes.

“Esto es algo que hemos trabajado de manera coordinada tanto a nivel federal, estatal y municipal. Todas las instituciones se han puesto, la verdad, a disposición”, señaló.

En los próximos días sostendrá reuniones con el responsable de seguridad y con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de los acuerdos para fortalecer la vigilancia.

“Todos han puesto un granito de arena que nos hace sentirnos seguros y con lo cual también le transmitimos seguridad a todas las personas que gusten llegar de diferentes municipios, estados y, obviamente, de otros países”, expresó.

Compromiso

Aunque no precisó el número total de elementos, confirmó el compromiso de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal para sumar efectivos al operativo local.

“Están comprometidos todos. No le podría decir exactamente el número, pero sí están comprometidos la Guardia Nacional. De hecho, llegó la fiscalía desde la semana pasada, están quedándose en nuestro municipio, precisamente valorando toda la seguridad que vamos a ofrecer”, explicó la alcaldesa.

La presidenta municipal resaltó que, en esta edición, el Carnaval Zoque Coiteco tendrá una proyección especial al contar con la asistencia de delegaciones de varios estados de la República Mexicana, lo que refuerza la importancia de brindar condiciones de seguridad óptimas.

“Queremos que todos vivan esta celebración con la tranquilidad de que estamos trabajando para proteger nuestro patrimonio cultural y a quienes nos visitan”, concluyó la presidenta municipal.