﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasMirador 4

Alcaldesa Valeria Rosales entrega reconocimientos

Septiembre 15 del 2025
Valeria Rosales agradeció a la afición por su presencia durante las competencias. CP
Valeria Rosales agradeció a la afición por su presencia durante las competencias. CP

En el segundo día de charreadas con motivo de las Fiestas Patrias Villaflores 2025, la alcaldesa Valeria Rosales Sarmiento, acompañada por el presidente estatal de Morena, Carlos Molina Velasco, y el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros (PUA), Carlos Bermúdez, entregó reconocimientos a dos personalidades que han hecho de la charrería su vida y han puesto en alto el nombre de Villaflores.

Trayectoria

Los homenajeados fueron José Luis Soto de la Torre y Gustavo Ruiz Coutiño, ambos con una destacada trayectoria en la fiesta charra. Cabe destacar que este torneo se celebra en honor a don José Soto de la Torre y presentó lleno total el lienzo charro Santa Catarina la Grande y en el que se disfrutó además de los equipos charros, la escaramuza Fraylescana R5.

En su mensaje, Valeria Rosales agradeció a la afición por su presencia durante las competencias y destacó que, gracias a la seguridad que prevalece en el estado, las familias y equipos pueden transitar sin contratiempos por las carreteras de Chiapas.

﻿