Alcanza Chiapas millones de dólares en remesas

La Secretaría de Economía y del Trabajo dio a conocer que, al mes de septiembre de 2025, las remesas familiares enviadas por chiapanecos radicados en Estados Unidos alcanzaron un histórico monto de mil 103 millones de dólares.

Esta cifra confirma el peso que tiene la migración chiapaneca en la economía estatal y el impacto creciente del envío de dinero desde el extranjero.

Durante 2024, Chiapas registró mil 064 millones de dólares, ubicándose en la sexta posición nacional por participación porcentual en ingreso de remesas.

La entidad, cuarto lugar

Para 2025, el estado avanzó dos lugares, colocándose en el cuarto sitio, solo detrás de Guanajuato, Michoacán y Jalisco, entidades con larga tradición migratoria.

El reporte estatal indica que, al comparar el tercer trimestre de 2025 con el mismo periodo del año anterior, Chiapas registró un incremento de 16.72 millones de dólares, equivalente a un crecimiento del 1.54 por ciento.

En relación con el segundo trimestre de 2025, también se observa un crecimiento significativo de 35.68 millones de dólares, lo que representa un aumento trimestral del 3.34 por ciento.

San Cristóbal, Comitán y Tuxtla, los líderes

El análisis de la Secretaría de Economía y del Trabajo reveló que San Cristóbal de Las Casas encabeza la captación de remesas, acumulando 248.43 millones de dólares, que representaron el 22.52 por ciento del total estatal.

Le siguen Comitán de Domínguez, con 143.69 millones de dólares (13.03 %) y Tuxtla Gutiérrez, con 61.71 millones de dólares (5.59 %)

En conjunto, estos tres municipios concentran el 40 por ciento del total de remesas recibidas en Chiapas durante 2025, lo que refleja la relevancia económica de sus comunidades migrantes.

Las autoridades estatales señalaron que estos recursos no solo fortalecen la economía doméstica de miles de familias chiapanecas, sino que también dinamizan sectores como el comercio, la construcción, el consumo local y los servicios, especialmente en los municipios con mayor recepción.