Alcanza Tec Tuxtla 12 % de aumento en matrícula

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Manuel Rosado Pérez, comentó que continúan trabajando con el gobierno federal y estatal para aumentar la matrícula del nivel superior en un 5 a 10 %; hasta ahora han logrado ya un 12 % en el campus.

Destacó que actualmente se encuentran entre los cinco tecnológicos con mayor productividad del país, cuentan con varios proyectos aprobados para recibir financiamiento, muestra del talento que tienen los jóvenes e investigadores de Chiapas.

Mencionó que recientemente realizaron la premiación Talento Digital 2025, un evento que busca impulsar el desarrollo tecnológico sostenible en la entidad, promoviendo la innovación, la educación y la colaboración entre diversos sectores.

“Con esto se busca mejorar la calidad de vida de la población y posicionar a la región como referente tecnológico a nivel nacional e internacional”.

En la premiación estuvo Gilberto de los Santos Cruz, subsecretario de Educación Estatal; Conrado de la Cruz Selvas, subsecretario de Economía y del Trabajo; Carlos Fernández Magallón, presidente del Clúster de Tecnologías de Información de Chiapas y responsable del HUB TECH.

Destacó el apoyo y la presencia de los patrocinadores; las empresas son: Codialub, Fedcon, Xenio, Speed Print, Servicios industriales e Institucionales (SIISA) y Typingsoft.

Carlos Fernández Magallón, presidente del Clúster de Tecnologías de Información de Chiapas, lanzó el reto para que el próximo año se aumente el número de proyectos para crear economía local y dar oportunidades a los jóvenes.