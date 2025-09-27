﻿﻿
SÍGUENOS
ChiapasTuxtla

Alcanza Tec Tuxtla 12 % de aumento en matrícula

Septiembre 27 del 2025
El director destacó que más jóvenes tienen la oportunidad de estudiar una carrera. Cortesía
El director destacó que más jóvenes tienen la oportunidad de estudiar una carrera. Cortesía

El director del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG), José Manuel Rosado Pérez, comentó que continúan trabajando con el gobierno federal y estatal para aumentar la matrícula del nivel superior en un 5 a 10 %; hasta ahora han logrado ya un 12 % en el campus.

Destacó que actualmente se encuentran entre los cinco tecnológicos con mayor productividad del país, cuentan con varios proyectos aprobados para recibir financiamiento, muestra del talento que tienen los jóvenes e investigadores de Chiapas.

Mencionó que recientemente realizaron la premiación Talento Digital 2025, un evento que busca impulsar el desarrollo tecnológico sostenible en la entidad, promoviendo la innovación, la educación y la colaboración entre diversos sectores.

“Con esto se busca mejorar la calidad de vida de la población y posicionar a la región como referente tecnológico a nivel nacional e internacional”.

En la premiación estuvo Gilberto de los Santos Cruz, subsecretario de Educación Estatal; Conrado de la Cruz Selvas, subsecretario de Economía y del Trabajo; Carlos Fernández Magallón, presidente del Clúster de Tecnologías de Información de Chiapas y responsable del HUB TECH.

Destacó el apoyo y la presencia de los patrocinadores; las empresas son: Codialub, Fedcon, Xenio, Speed Print, Servicios industriales e Institucionales (SIISA) y Typingsoft.

Carlos Fernández Magallón, presidente del Clúster de Tecnologías de Información de Chiapas, lanzó el reto para que el próximo año se aumente el número de proyectos para crear economía local y dar oportunidades a los jóvenes.

﻿