Alcanza Tuxtla 51 % de ocupación hotelera

Tuxtla Gutiérrez registró alrededor de 51 por ciento de ocupación hotelera durante el periodo vacacional de verano, cifra que representa un crecimiento respecto al año anterior, informó Jorge Humberto Trujillo Rincón, director del Buró Municipal de Turismo de Tuxtla Gutiérrez.

El funcionario destacó que, aunque el incremento puede considerarse pequeño, mantiene una tendencia positiva para la actividad turística de la capital chiapaneca, por lo que consideró necesario continuar fortaleciendo las estrategias para atraer visitantes.

Explicó que uno de los principales retos consiste en dejar de considerar a Tuxtla únicamente como una ciudad de paso hacia otros destinos turísticos y avanzar en la creación de experiencias que motiven a los visitantes a permanecer más tiempo.

Necesario fomentar atractivos

En este sentido, señaló que atractivos como el Parque de la Marimba y los miradores son importantes, pero se requiere desarrollar productos turísticos que incorporen actividades adicionales, de manera que el visitante tenga más opciones durante su estancia.

Consideró que existe una oportunidad importante para que el sector privado participe en la generación de experiencias que involucren transporte, alimentación, hospedaje y actividades recreativas.

Explicó que una mayor oferta de actividades permitiría incrementar el tiempo de permanencia de los visitantes y, con ello, favorecer la derrama económica para prestadores de servicios de la capital.

Asimismo, destacó la importancia de fortalecer la vinculación de Tuxtla Gutiérrez con otros destinos de Chiapas, en particular con Pueblos Mágicos y sitios de relevancia turística como Palenque, a fin de construir una propuesta integral que permita posicionar a la capital dentro de los recorridos de quienes visitan la entidad.

Agregó que la promoción turística continuará durante los próximos meses con eventos relacionados con las Fiestas Patrias, Día de Muertos y El Mequé, actividades que, además de representar oportunidades para atraer visitantes, contribuyen a promover la identidad cultural de Tuxtla y de Chiapas.