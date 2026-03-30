Alcoholímetro aplica más de 26 mil pruebas

Para contribuir con la estrategia de prevención de hechos de tránsito, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través del Centro para la Prevención y Tratamiento en Adicciones (Centra), ha aplicado del 1º de enero al 15 de marzo de 2026 un total de 26 mil 472 pruebas cualitativas para la detección de alcohol en aliento, en los operativos realizados en los municipios de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Tonalá y Villaflores.

A la fecha, el Operativo Alcoholímetro ha atendido a cuatro mil 294 mujeres y a 22 mil 178 hombres, de los cuales 162 personas presentaron estado de ebriedad y 88 fueron no aptas para conducir al presentar aliento alcohólico, por lo que se les solicitó la presencia de un familiar, tomar un transporte del servicio público o designar un conductor responsable para su seguridad.

Con esta estrategia, la Fiscalía General del Estado (FGE) reitera su compromiso de continuar salvando vidas en el estado de Chiapas, con Cero Impunidad.