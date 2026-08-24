Alejandra Gómez, nueva funcionaria del gobierno estatal

El gober nador Eduardo Ramírez Aguilar tomó protesta a Alejandra Gómez Mendoza como nueva directora general de la Comisión Estatal de Caminos, a quien exhortó a desempeñar esta responsabilidad con lealtad, honestidad y compromiso, anteponiendo en todo momento el interés del pueblo de Chiapas y privilegiando la transparencia y la entrega de resultados en favor de la prosperidad del estado.

Vocación de servicio

El mandatario reconoció la labor realizada por Gómez Mendoza al frente de la Presidencia del Congreso del Estado de Chiapas, donde demostró capacidad, liderazgo y compromiso con la entidad. Por ello, manifestó su confianza en que asumirá esta nueva encomienda con profesionalismo y vocación de servicio, manteniendo el mismo sentido de responsabilidad que ha distinguido su trayectoria.