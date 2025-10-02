Alejandra Gómez, nueva presidenta de la Mesa Directiva

Este miércoles 1 de octubre se renovó la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas correspondiente a la LXIX Legislatura, la cual quedó encabezada por la diputada Alejandra Gómez Mendoza que ganó la confianza del pleno con 40 votos.

La nueva mesa fungirá desde el 1 de octubre de este año al 30 de septiembre del 2026.

"La responsabilidad que el día de hoy me confiere es un honor invaluable. Junto a ustedes seguiré dando mi máximo esfuerzo, mi gratitud para ustedes. A la mesa directiva saliente, muchas gracias por todo su trabajo", expresó Gómez Mendoza.

Un año con grandes avances

Los representantes de las diferentes bancadas reconocieron el trabajo realizado por la Mesa Directiva saliente y expresaron su respaldo a los integrantes de la mesa recién integrada.

En este escenario reconocieron que la LXlX Legislatura en un año de ejercicio ha tenido grandes avances en favor de los derechos humanos de la población, pero uno de los avances más significativos ha sido en materia de seguridad.

Es por ello que, coincidieron que falta mucho por hacer, resaltando la necesidad de reforzar el trabajo con la agenda nacional.

Trabajo en unidad con los integrantes de la Mesa Directiva fue el común de los legisladores en el arranque del primer periodo del segundo año de ejercicio legislativo.

El presidente de la Jucopo, Mario Guillén Guillén, expresó: "Hace un año Chiapas estaba inmerso en la inseguridad. Hoy, gracias al trabajo que encabeza el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas es el estado más seguro del país por cuarto mes consecutivo. Esta legislatura participó activamente en dicho tema, ya que se adecuaron las leyes y nos sumamos a la estrategia de seguridad, paz y gobernabilidad. Los invito a que nos abramos a la Agenda Política Nacional como parte prioritaria de la Cuarta Transformación".

Licencia definitiva

En este escenario, el legislador del PVEM, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, ex presidente de la Mesa Directiva, solicitó licencia definitiva para separarse del cargo para integrarse al gabinete del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar para encabezar la dirección del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech).

Luego de aprobarse la licencia por mayoría de votos, durante esta sesión se tomó protesta a Luis Eduardo Gordillo Gordillo (suplente), hijo del ex presidente del municipio de Tzimol quien asumió el curul dejado por Avendaño Bermúdez.

Gómez Mendoza hizo un reconocimiento ante el pleno del trabajo realizado por Avendaño Bermúdez durante el primer año de ejercicio legislativo.

Los integrante de la nueva Mesa Directiva tomaron protesta comprometiéndose a trabajar para consolidar la Nueva ERA y el segundo piso de la Cuarta Transformación en Chiapas.