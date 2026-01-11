Alerta amarilla por frente frío 27 en región Norte

El Norte del estado se prepara para recibir el frente frío número 27 que entrará el próximo domingo, colocando a esta parte de la entidad en “Alerta Amarilla”, pues se esperan lluvias fuertes en diversas regiones como Mezcalapa, Tulijá, Chol y Los Bosques, además de la mencionada.

Alarma temprana

El Sistema de Alerta Temprana (SIAT) señala que prevalecerá evento del norte con vientos del noroeste y noreste, de 46 a 64 Km/h. con rachas de 92 a 111 KM/h. y oleajes de 3.6 metros de altura.

En las regiones Maya, Selva Lacandona y Maya Zoque prevalecerán lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros, mientras que las lluvias fuertes de 25 a 50 se presentarán en las regiones Altos Tsotsil-Tseltal, Meseta Comiteca, Tojolobal y Soconusco.

El desplazamiento del frente frío en el sureste del país favorecerá nublados y potencial de lluvias para este fin de semana hasta el próximo martes 13 de enero.

Por su parte el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) ya se movilizó a los municipios de Palenque y Pichucalco, para reforzar las acciones de prevención y en caso de apoyo a la población por inundaciones provocados por el frente frio número 27, para salvaguardar la integridad de las familias que pudieran resultar afectadas.

Los ayuntamientos de Juárez y Pichucalco lanzaron avisos preventivos a la ciudadanía por lluvias y descenso de la temperatura, para que tomen precauciones y protejan a los niños, adultos mayores y personas con problemas respiratorios.