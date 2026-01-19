Alerta ante incendios forestales por quemas

A pesar de los esfuerzos para que la sociedad tome conciencia ante los graves riesgos que existen durante la temporada de estiaje, con ella incendios forestales han iniciado en la región del Soconusco. La Comisión Nacional Forestal (Conafor) señala que las quemas agrícolas y la caza furtiva son las principales causas de los siniestros en la zona.

En entrevista Andrés Cabrera Trinidad, coordinador de incendios forestales de la Conafor, dio a conocer que los puntos más críticos por la incidencia de este tipo de situaciones son la Biosfera de la Encrucijada, la Reserva del Triunfo, la Reserva del Volcán Tacaná, Reserva Cabildo Amatal y Gancho Murillo.

Estadísticas

Las estadísticas reflejan que es en estas zonas donde se han registrado el mayor número de incendios forestales, debido a la cacería furtiva que utiliza prácticas nocivas para atrapar a los animales silvestres; la otra razón son las quemas agrícolas, en las que no se cumplen con las disposiciones y previsiones para evitar incendios, el riesgo aumenta ante la poca vigilancia de las autoridades.

Cabrera Trinidad señaló que trabajan en coordinación con otras dependencias para prevenir y combatir los incendios forestales, que ponen en riesgo la fauna y flora de estas Áreas Naturales Protegidas (ANP), ya que hay alerta por la vulnerabilidad de la zona y las condiciones climáticas.

“Estamos capacitando a personal y realizando recorridos en las áreas de riesgo para evitar que se produzcan incendios, además, a través de pláticas de concientización en las comunidades estamos buscando reducir las situaciones de riesgo”, abundó.

Indicó que el año pasado se registraron 23 incendios forestales en la región, que afectaron aproximadamente 70 hectáreas, sin embargo, la mayoría de los incendios fueron de pastizales y no dañaron a la vegetación grande.

Detalló que para este año, la fuerza de tarea para atender los incendios forestales en la región del Soconusco incluye a la Conafor, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y los municipios de la región.

“Estamos trabajando en conjunto para reducir el número de incendios forestales y proteger el ecosistema natural, por lo que redoblaremos los esfuerzos para contrarrestar las causas de los siniestros”, expresó.