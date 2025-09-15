Alerta Barra Chiapaneca de falsos agremiados

Rubén Gabriel Soberano Velasco, presidente provisional de la Barra Chiapaneca de Abogados, acompañado de los consejeros Miguel Selvas y Carlos Jiménez, denunciaron que un grupo de abogados está utilizando el nombre genérico de la asociación, por lo que alertaron la ciudadanía para no dejarse sorprender.

El presidente de la barra legalmente establecida en la entidad, explicó que en breve podrían realizar una denuncia ante las autoridades pertinentes.

Alertan

En un documento explicaron que se trata de un grupo minoritario de personas que incumplen los requisitos y principios de pertenencia a la Barra Chiapaneca, y que están presentándose como miembros de la misma.

Explicó que este tipo de actos contravienen el principio de legalidad de la asociación que esta en un proceso de trasparencia y legitimación.

Finalmente, pidió a la ciudadanía no dejarse engañar, y en caso de considerarse agraviado algunos de sus derechos o trámites acudir a denunciar ante las autoridades pertinentes.