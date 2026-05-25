Alerta climática por lluvias fuertes y calor

Autoridades de Protección Civil (PC) exponen que los pronósticos para este 2026 son que se caracterizará por un comportamiento mixto: las sequías serán muy fuertes, pero también se esperan precipitaciones intensas, esto luego de que el Soconusco enfrenta un clima de contrastes con calor extremo que alcanza los 40 grados durante el día.

Ejemplo de esto es que durante la madrugada de este domingo llovió con intensidad, amaneció nublado en varias zonas del Soconusco, dando un respiro tras varios días de intenso calor; sin embargo, las altas temperaturas regresarán una vez que se disipen las bandas nubosas, informó Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado de Protección Civil (PC)en el Soconusco Alto.

“Actualmente, una baja presión ubicada al sur de Chiapas genera nubosidad y mantiene activa la alerta verde por lluvias, con pronósticos de precipitaciones fuertes a muy fuertes; a pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso y bochornoso, e incluso se prevé un repunte de temperaturas conforme las bandas nubosas se disipen”, explicó.

Dijo que la nubosidad se mantendrá hasta este lunes y afectará a las regiones Soconusco, Istmo-Costa y Frailesca, sobre todo por las tardes, y que 2026 se caracterizará por un comportamiento mixto: las sequías serán muy fuertes, pero también se esperan precipitaciones intensas.

Dijo que los municipios de la región ya instalaron sus Consejos Municipales de Protección Civil y entregaron sus programas preventivos, por lo que existe coordinación entre los tres niveles de gobierno para atender contingencias.

Detalló que el punto rojo sigue siendo las colonias en márgenes del río Texcuyuapan, que sufrieron inundaciones en 2025, por lo que pidió a las familias que viven en estas zonas extremar precauciones.

Puntualizó que hasta ahora no se han reportado emergencias por golpes de calor, aunque sí hay atención médica a personas con enfermedades crónicas agravadas por las altas temperaturas.

Exhortó a la población a evitar la exposición solar entre las 11:00 y las 15:00 horas, mantenerse hidratados, cuidar a menores y adultos mayores, preparar mochilas de emergencia y atender únicamente información de canales oficiales, y también pidió revisar techos y coladeras, no tirar basura en ríos y resguardar documentos en bolsas plásticas.

“El Niño y el cambio climático marcan un 2026 de extremos para el Soconusco, pero la prevención salva vidas; por ello, pedimos a la población estar atentos y tomar las medidas preventivas”, subrayó.