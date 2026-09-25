Alerta en 15 regiones por lluvias intensas

Debido a los efectos que pudiera dejar la Onda Tropical número 41, la Secretaría estatal de Protección Civil (PC) informó de la vigilancia y el monitoreo que mantienen en las 15 regiones del estado. Por tal razón, informó el secretario Mauricio Cordero, se llevó a cabo la quinta Sesión Ordinaria del Comité Estatal de Emergencias.

Todo esto para "reforzar las acciones de prevención, alertamiento y, en su caso, atención a la población ante la Onda Tropical 41 y la posible formación de una zona de baja presión".

Las autoridades informaron del pronóstico de lluvia que hay hacia las siguientes regiones: Norte, De los Bosques, Tulijá, Selva Lacandona, Frailesca, Istmo-Costa y Soconusco. Las condiciones se mantendrán así en esta semana.

Para atender las diversas zonas, en caso de alguna eventualidad, están activas varias reservas en municipios como Tila, Pichucalco, Palenque, Tapachula, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Huixtla y Motozintla.

"Como parte de las acciones operativas, se desplegó la misión DERI-TL-01, con el Equipo de Respuesta Inmediata, en seis regiones, con el objetivo de fortalecer las labores de prevención, alertamiento y atención a la población ante posibles afectaciones derivadas de las lluvias", informó la Secretaría estatal que dirige Cordero.

Riesgo de inundación

La Agencia Meteorológica de Chiapas (AMC) emitió una alerta por lluvias intensas a torrenciales, en Chiapas, el organismo prevé acumulados de 75 a 250 milímetros (mm) hasta el 27 de septiembre, "con posibilidad de superar los 250 mm en zonas aisladas".

El mayor riesgo de inundaciones rápidas se concentra entre el 25 y el 26 de septiembre.

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) expuso que en los últimos cinco días, las precipitaciones más altas del país se registraron en territorio chiapaneco. Tapachula acumuló 249 mm, la cifra más elevada del periodo.

Le siguen Finca La Paz, con 202.5 mm, y Finca Hamburgo, con 170.1 mm. Estos tres puntos superan por bastante margen al resto de las estaciones monitoreadas en el país.

Para este viernes 25, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el norte, oeste y sur de Chiapas.

El sábado 26, el fenómeno se desplazará al centro, este y sur del estado, con la misma intensidad y, en zonas de tormenta, los acumulados podrían alcanzar los 250 mm.

El domingo 27, las lluvias intensas se mantendrán en el sur de Chiapas. Se advierte que las precipitaciones pueden acompañarse de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo.

Así como el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.