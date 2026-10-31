Alerta habitantes envenenamiento de mascotas

Habitantes de la colonia Nueva Maravilla, al norte de San Cristóbal de Las Casas, denunciaron el presunto envenenamiento de cinco mascotas a lo largo de casi un año, una situación que, dijeron, no se había dado a lo largo de los 30 años que llevan viviendo en la zona.

Detallaron que en el primer fallecimiento de una gata junto a su cría encontraron un pedazo de cebo con fuerte olor a medicamento. Dos meses después, dijeron, se repitió la situación con el perro de la casa.

Señalaron que los hechos se han dado durante la madrugada, lo que ha dificultado la recopilación de pruebas. Sin embargo, en el caso del canino, el veterinario les informó que el animal había consumido una alta cantidad de veneno.

En entrevista, la familia afectada explicó que decidieron hacer público el caso a través de redes sociales para prevenir a la comunidad y tomar medidas de prevención.

Mencionaron que en algunos comentarios los usuarios les señalaban que el tener una mascota implica una responsabilidad. Ante esto, la familia aclaró que el canino envenenado se mantenía en casa la mayor parte del tiempo. "Lo cuidábamos porque no sabía andar en la calle. Sabemos que con exponerlo no van a regresar, pero nosotros lo que queremos es justicia por nuestros animales", agregó la familia.

Recordaron que las mascotas "son seres inocentes, pero nosotros los humanos razonamos, podemos pensar las acciones que hacemos y no son justas las acciones que hacen".