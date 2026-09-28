Alerta Iglesia católica el resurgimiento de caravanas

En el marco de la celebración de la Jornada del Migrante y del Refugiado, el director del Albergue Diocesano "Belén", César Augusto Cañaveral Pérez, dijo que la desesperanza y la lentitud en los trámites migratorios en la frontera Sur está originando el resurgimiento de las caravanas.

El director del albergue reconoció que muchos migrantes llevan años esperando regularizar su situación en el país; sin embargo, los procesos son dilatorios tanto en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), como en el Instituto Nacional de Migración (INM).

Señaló que esta situación ha provocado que miles de extranjeros desesperados por la falta de respuesta, decidan abandonar sus procesos y organizarse para salir en caravanas, sin importar arriesgar su vida en busca de otros lugares con mayor oportunidad laboral y de vida.

Piden agilidad

La Diócesis de Tapachula hizo un llamado a las autoridades federales a agilizar los procedimientos y brindar una atención más humana y eficiente.

El sacerdote lamentó que la frontera Sur se haya convertido en un "cuello de botella", donde los migrantes quedan varados por meses con la promesa de una regularización que nunca llega, lo que alimenta la frustración y los empuja a la movilidad irregular.

Por su parte, Juan Hernández, migrante de Guatemala, expresó que lleva dos años en trámites ante la Comar y, hasta el momento, no ha logrado obtener un documento que le permita avanzar hacia el norte del país.

"Es muy lento, llevo dos años y el proceso está parado ante la Comar, mi intención es avanzar para llegar a los Estados Unidos, en donde está mi familia, ya que está difícil la situación acá hay muy poco trabajo", abundó.