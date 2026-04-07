Alerta por crisis de desapariciones

Ante el aumento de casos de personas desaparecidas en el país y hechos recientes en la capital chiapaneca, el arzobispo José Francisco González González expresó la preocupación de la Iglesia católica por esta problemática, al señalar que se trata de una crisis que no debe minimizarse ni ignorarse.

El prelado, subrayó que, a nivel nacional, las cifras son preocupantes.

De acuerdo con estimaciones, en el último año han desaparecido en promedio hasta 50 personas por día, lo que representa miles de casos anuales.

“Es un número impresionante. Estamos hablando de entre 12 mil y 15 mil personas desaparecidas en un año”, señaló.

Asimismo, cuestionó los registros oficiales que han sido presentados recientemente por el Gobierno Federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde especialistas señalaron inconsistencias en la contabilización de personas desaparecidas.

Además, reconoció que muchas familias optan por no denunciar la desaparición de sus seres queridos debido a la falta de confianza en las instituciones.

“Algunas familias no reportan a sus desaparecidos porque no encuentran eco en las fiscalías o ministerios públicos. Prefieren buscar por otros medios”, explicó.

Falta de resultados

Añadió que, con el paso del tiempo, la esperanza de encontrarlos con vida se desvanece, y el objetivo principal se convierte en conocer su paradero.

Por otro lado, destacó el trabajo de colectivos de búsqueda, especialmente el de madres que, ante la falta de resultados institucionales, se organizan para localizar a sus familiares.

“Es impresionante cómo desaparecen personas de todas las edades y condiciones, y cómo las familias tienen que organizarse por su cuenta”, expresó.

Cuestionó si las autoridades están destinando suficientes recursos y personal capacitado para atender esta problemática, al considerar que la respuesta institucional no corresponde a la magnitud del fenómeno.

Finalmente, González González hizo un llamado a las autoridades para asumir su responsabilidad en la búsqueda de personas desaparecidas y evitar que esta tarea recaiga únicamente en las familias.

“Esperamos que esta sensibilización social llegue a las autoridades y se destinen recursos y capacitación. No deben ser solo los padres quienes se desgasten buscando a sus hijos”, concluyó.