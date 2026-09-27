Alerta por IA: menores exponen datos personales

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) en los últimos años ha ido ganando terreno hasta formar parte de la vida cotidiana; sin embargo, uno de los sectores más vulnerables son los menores, quienes por desconocimiento podrían estar compartiendo información personal.

Ante esto, la Guardia Estatal Cibernética del estado emitió una alerta al señalar que niñas, niños y adolescentes pueden otorgar datos sensibles con chatbots sin ser conscientes de las consecuencias.

Los menores están expuestos a interactuar con estas herramientas que, si bien pueden ser útiles para realizar tareas, representan un canal por el que podrían filtrarse datos como el nombre completo, dirección, escuela, contraseñas, fotografías privadas o información familiar sensible.

Pláticas informativas

Las autoridades estatales han señalado que el uso inadecuado de la IA es una de las temáticas que se han abordado en las pláticas informativas dirigidas a estudiantes y padres de familia, como parte de las acciones para fortalecer una cultura de ciberseguridad en el estado.

Esta situación se suma a otros riesgos digitales que ya han sido advertidos por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), como la práctica del “scroll infinito”, que puede derivar en fraudes en línea, robo de identidad y desinformación.

La dependencia ha precisado que la IA no sustituye la valoración de profesionales médicos o de salud mental, por lo que exhorta a las familias a acompañar y escuchar a los menores, así como a buscar orientación profesional cuando sea necesario.

Vigilancia

Es necesario que madres y padres conozcan cómo interactúan sus hijos con estas herramientas y les enseñen a no compartir datos personales, contraseñas ni fotografías privadas, indicó la Guardia Estatal Cibernética.

Las recomendaciones incluyen proteger la información personal, configurar las opciones de privacidad y seguridad en redes sociales y plataformas, así como evitar interactuar con perfiles o páginas cuya autenticidad no sea verificable.