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ALERTA POR OBESIDAD EN OXCHUC

Septiembre 22 del 2026
El 53.2 % de los participantes presentó obesidad abdominal, según el estudio. CP
El 53.2 % de los participantes presentó obesidad abdominal, según el estudio. CP

En el municipio de Oxchuc se ha agudizado un grave problema de salud pública, de acuerdo con la investigación titulada “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población indígena del municipio de Oxchuc, Chiapas, México”, reveló que el 85.7 % de los adultos tseltales que acudieron al Hospital Básico Comunitario de esa localidad presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con el Índice de Masa Corporal (IMC).

La investigación, publicada en 2025, señala que la prevalencia de sobrepeso fue del 62.9 %, mientras que la de obesidad alcanzó el 22.8 %.

El sobrepeso predominó en las mujeres, con una diferencia estadísticamente significativa respecto a los hombres, mientras que la obesidad fue más frecuente en los varones, con 69.5 % de los casos frente a 30.5 % en mujeres.

Obesidad abdominal

El estudio también evaluó la obesidad abdominal mediante la circunferencia de cintura. Más de la mitad de los participantes (53.2 %) presentó esta condición, con 20.9 % en hombres y 32.3 % en mujeres. El promedio de circunferencia de cintura fue de 88.8 centímetros.

Los investigadores advierten que la población estudiada enfrenta condiciones de extrema pobreza, baja escolaridad y alta vulnerabilidad social. Más del 89 % de los participantes no sabe leer ni escribir, y el 59 % son mujeres, en su mayoría de entre 18 y 30 años. La edad promedio fue de 44.7 años.

El estudio concluye que estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar estrategias de salud pública con enfoque intercultural, que consideren las condiciones socioculturales y económicas de esta población.

El artículo fue elaborado por Ángel Gutiérrez Zavala, Manuel Ignacio González Avendaño, Octavio Grajales Castillejos, María Magdalena Patiño Suárez y Luis Angelo Gutiérrez Domínguez, investigadores de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.

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