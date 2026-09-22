ALERTA POR OBESIDAD EN OXCHUC

En el municipio de Oxchuc se ha agudizado un grave problema de salud pública, de acuerdo con la investigación titulada “Prevalencia de sobrepeso y obesidad en población indígena del municipio de Oxchuc, Chiapas, México”, reveló que el 85.7 % de los adultos tseltales que acudieron al Hospital Básico Comunitario de esa localidad presentan sobrepeso u obesidad, de acuerdo con el Índice de Masa Corporal (IMC).

La investigación, publicada en 2025, señala que la prevalencia de sobrepeso fue del 62.9 %, mientras que la de obesidad alcanzó el 22.8 %.

El sobrepeso predominó en las mujeres, con una diferencia estadísticamente significativa respecto a los hombres, mientras que la obesidad fue más frecuente en los varones, con 69.5 % de los casos frente a 30.5 % en mujeres.

Obesidad abdominal

El estudio también evaluó la obesidad abdominal mediante la circunferencia de cintura. Más de la mitad de los participantes (53.2 %) presentó esta condición, con 20.9 % en hombres y 32.3 % en mujeres. El promedio de circunferencia de cintura fue de 88.8 centímetros.

Los investigadores advierten que la población estudiada enfrenta condiciones de extrema pobreza, baja escolaridad y alta vulnerabilidad social. Más del 89 % de los participantes no sabe leer ni escribir, y el 59 % son mujeres, en su mayoría de entre 18 y 30 años. La edad promedio fue de 44.7 años.

El estudio concluye que estos hallazgos resaltan la necesidad de implementar estrategias de salud pública con enfoque intercultural, que consideren las condiciones socioculturales y económicas de esta población.

El artículo fue elaborado por Ángel Gutiérrez Zavala, Manuel Ignacio González Avendaño, Octavio Grajales Castillejos, María Magdalena Patiño Suárez y Luis Angelo Gutiérrez Domínguez, investigadores de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y el Instituto de Estudios Superiores de Chiapas.