Alerta sanitaria por posible gripe aviar

Dos aves silvestres localizadas en la reserva ecológica “El Zapotal” arrojaron resultados preliminares compatibles con influenza aviar, de acuerdo con las pruebas de laboratorio realizadas por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Esta situación fue informada por el Zoológico Miguel Álvarez del Toro (Zoomat) mediante sus redes sociales. Explicaron que los análisis forman parte de los protocolos permanentes de vigilancia sanitaria que implementan de manera continua.

La autoridad sanitaria federal continuará realizando estudios y análisis complementarios para confirmar el diagnóstico.

Protección a la fauna

De acuerdo a los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones, se activaron los protocolos de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y control sanitario, con el objetivo de proteger a la fauna silvestre y la población zoológica bajo cuidado de la institución.

El Zoomat detalló que la detección oportuna de estos casos es resultado de los mecanismos de monitoreo y atención sanitaria que se aplican de forma permanente, lo cual permite actuar de manera preventiva y coordinada mientras continúan las investigaciones.

Durante este periodo, los visitantes podrán encontrar medidas adicionales de bioseguridad a lo largo del recorrido en el parque, así como algunos espacios restringidos temporalmente.

La administración del zoológico solicitó la comprensión y colaboración del público para atender las indicaciones del personal, ya que su participación es necesaria para fortalecer las acciones de prevención y protección de la fauna.

Informaron que mantienen una estrecha coordinación con Senasica y continuarán informando sobre cualquier actualización.

Las autoridades valoraron la confianza de la comunidad y reiteraron su compromiso con el bienestar animal, la conservación de la fauna silvestre y la atención responsable de quienes visitan este espacio.