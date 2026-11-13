Alerta SSP estafas en cajeros automáticos

Si vas a un cajero automático, protege tu tarjeta y tu dinero de los desplazadores que buscan adueñarse de tu plástico para posteriormente efectuar retiros y compras.

Como parte de la estrategia “Prevenir para el Buen Vivir” que impulsa el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, alerta a la ciudadanía de delincuentes que mediante engaños y distracciones se adueñan de las tarjetas bancarias de las víctimas.

Modus operandi

La manera de operar de los denominados desplazadores es auxiliar al cuentahabiente, indicándole de manera amable que el cajero presenta fallas, y se ofrece a limpiar el chip y en un descuido de manera rápida intercambia la tarjeta. Posteriormente, los delincuentes hacen uso del plástico y del NIP para efectuar retiros o compras.

La SSP hace un llamado a no bajar la guardia y seguir las siguientes recomendaciones: nunca perder de vista la tarjeta al realizar operaciones; no aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros automáticos; si la tarjeta es retenida o se detecta un movimiento sospechoso, reportarlo de manera inmediata a la institución bancaria; y en caso de ser víctima o estar en una situación de riesgo, utilizar la aplicación móvil C5 Escudo Pakal, o llamar al número de emergencias 911, o al 089 de Denuncia Anónima.

La Secretaría refrenda su compromiso de fortalecer la estrategia de prevención de conductas delictivas, para salvaguardar la integridad y proteger el patrimonio de las familias chiapanecas.