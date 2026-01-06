Alerta SSP reclutamiento criminal en TikTok

Con el uso de plataformas digitales como TikTok, grupos delictivos implementan nuevas modalidades para atentar contra la seguridad de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, alertó la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), encabezada por Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

La Dirección de la Guardia Estatal Cibernética de la SSP explicó que estas organizaciones delincuenciales hacen uso de dicha aplicación como herramienta de reclutamiento, a través de contenidos audiovisuales con música popular, corridos y narcocorridos, que romantizan la vida criminal pero la realidad es que las víctimas terminan en zonas aisladas, bajo amenazas, explotación y trabajos forzados, poniendo en grave riesgo su integridad.

Para prevenir y combatir estas conductas delictivas, la SSP exhorta a la población a no interactuar ni responder a este tipo de contenidos y ante un caso sospechoso, hacer uso del número de emergencias 911 y 089 de Denuncia Anónima.