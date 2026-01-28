Alerta titular de la SSP sobre narcopáginas

El secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Guardia Estatal Cibernética, alerta a la ciudadanía sobre la detección de páginas anónimas en redes sociales, conocidas como “narcopáginas”, las cuales difunden información falsa y tendenciosa con la intención de desinformar y desacreditar el trabajo que realizan las instituciones de seguridad en Chiapas.

El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) precisó que este tipo de contenidos carecen de sustento oficial y forman parte de estrategias de desinformación que buscan generar confusión, temor y desconfianza entre la población, sin reflejar la realidad de las acciones que A diario se llevan a cabo para garantizar la seguridad y la paz en el estado. En ese contexto, hizo un llamado a la ciudadanía para no compartir información falsa y mantenerse informada únicamente a través de las páginas oficiales del Gobierno del Estado.

Asimismo, subrayó que no permitirá que se denoste el trabajo institucional ni el esfuerzo de las y los elementos que día con día arriesgan su vida por la seguridad de las familias chiapanecas, y continuará actuando con firmeza, legalidad y transparencia.

Estrategia integral

Se reiteró que el trabajo en materia de seguridad se desarrolla bajo la visión del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno, bajo una estrategia integral que ha permitido avances significativos en el fortalecimiento de la seguridad pública.

Con estas acciones, la SSP refrenda su compromiso de combatir la desinformación, fortalecer la confianza ciudadana y mantener una estrategia de seguridad sólida y coordinada.