Alertan a la población por nueva cepa Pirola

Omicrón y una subvariedad denominada Pirola son las cepas que se han detectando en el estado, las cuales son conocidas por ser altamente contagiosas. Por ello, especialistas recomiendan a la población retomar el uso del cubrebocas y aplicarse la vacuna correspondiente.

Actualmente, existe registro de un incremento en el número de casos positivos a covid y una defunción en el estado. Esta información, de acuerdo con los registros del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Al respecto, James Gómez Montes, epidemiológico especialista, dijo que la principal característica de estas cepas es que son de alto contagio. “Ante el alto riesgo de contagio superior a las cepas que ya se habían registrado, los casos se han incrementado más rápidamente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que esta cepa no es de alta preocupación y no hay que causar alarma en la población. Por fortuna, esta nueva cepa no trae casos de gravedad por la inmunidad que ya tenemos”, expuso.

Pese a ello, señaló que es necesario tomar las medidas preventivas. La ventaja es que ahora la población ya tiene cierto grado de inmunidad en estos dos mecanismos, porque si “ya padecimos del covid, esta nos dejó cierto grado de inmunidad, o si fuimos vacunados al menos con tres dosis, ello nos da una resistencia a estas nuevas cepas, que sigue siendo el coronavirus, pero ha ido mutando”.

El especialista dijo que los síntomas más frecuentes del covid son: dolor de cabeza, irritación de garganta, tos, inflamación de garganta, dolor corporal; aunado a que el virus no ataca igual a una persona vacunada, que a una persona sin haber recibido el antígeno.

Mientras que la población más vulnerable es aquella que padece cáncer, las personas que viven con VIH-sida, las personas con desnutrición y los grupos de personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, puesto que así es más fácil de contraerla. Y es por ello que se exhorta a la población a que se aplique la dosis anticovid y de esta forma proteja su salud.