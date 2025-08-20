Alertan a no caer en estafas por programa de viviendas

Autoridades de los tres niveles de Gobierno alertaron a la población de la existencia de personas que buscan aprovecharse del programa de Viviendas Bienestar, los cuales ya han iniciado con las estafas. Estos ofrecen servicios para asegurar un espacio a través de cantidades de dinero, por lo que piden denunciarlos pues nadie, ningún empleado de instituciones gubernamentales ni particulares, va a intervenir; por el contrario, podrían afectar a los solicitantes.

Luego que se hiciera el anuncio oficial de Viviendas del Bienestar, el alcalde César Martínez Antonio anunció el inicio del programa que traerá consigo la construcción de 420 casas.

Estuvo acompañado de representantes del programa en la región como Luis Fernando Márquez Rodríguez, de la Comisión Nacional de la Vivienda (Conavi), institución encargada de diseñar, coordinar y ejecutar las políticas públicas en materia de vivienda; del supervisor de obra Guillermo Domínguez Castellanos, enlace de la Secretaría de Humanismo del Gobierno del Estado y Conavi; así como de Ramiro Vélez Torres, representante de la constructora responsable del proyecto.

El proyecto llevará a cabo la construcción de 420 viviendas, en su primera etapa, en un predio de tres hectáreas donadas por el Ayuntamiento. Se enfatizó que el registro de los solicitantes estará abierto para toda la ciudadanía, sin excepción, pero que la selección se realizará mediante un riguroso estudio socioeconómico a cargo de Conavi, garantizando que los apoyos lleguen a quienes verdaderamente lo requieren.

Se exhorta a la población a esperar las indicaciones oficiales del Ayuntamiento y reiteraron que ninguna persona, institución u organización externa está autorizada para realizar registros, el proceso es completamente gratuito, por lo que nadie puede solicitar dinero para acceder a este beneficio e invitó a la ciudadanía a no dejarse engañar por estafas.