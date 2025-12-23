Alertan a senderistas a tomar precauciones

En la última semana, tres montañistas que buscaban ascender al Volcán Tacaná han tenido accidentes y suman tres las personas lesionadas, el recorrido de ascenso a la cima representa riesgos por los senderos, debido a las lluvias y bajas temperaturas que se han registrado en la zona.

Guías comunitarios de la cooperativa Casa de Fuego del ejido Talquián, personal de Protección Civil y vigilantes de la aldea Toniná de Guatemala han sido los responsable de los rescates de las montañistas, en los tres casos, fueron mujeres las que resultaron con lesiones.

Dijeron que el último rescate se registró el pasado fin de semana y que se trató de una mujer originaria del municipio de Escuintla, que sufrió una lesión en el pie derecho, por lo que activaron el protocolo de búsqueda y rescate para brindar el apoyo.

Señalaron que la mujer fue bajada a caballo por personal de PC y guías comunitarios hasta el módulo de información en Talquián, en donde se le brindó el apoyo médico y afortunadamente no requirió ser traslada a una institución de salud.

Detallaron que los otros casos se registraron el pasado jueves y martes, en donde se atendió a dos mujeres con lesiones, quienes se les puso a salvo y se les brindó la atención necesaria para su retorno a casa, gracias a la coordinación que mantienen con autoridades.

Indicaron la rápida intervención de los guías comunitarios y de las autoridades de ambos países se debe a que las tres personas registraron su ascenso en el módulo del ejido Talquián, lo que permitió conocer la ruta que habían tomado, incluso, habían contratado el apoyo de un guía certificado.

Exhortaron a las personas que escalarán el Coloso de la Frontera Sur en los próximos días a que no se aventuren a subir solos, ya que la ruta es peligrosa y por prevención deben ir acompañados por un guía que conozca el sendero y que, en caso de algún incidente, solicite de manera rápida la atención adecuada.