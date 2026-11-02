Alertan agresiones a bases zapatistas

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) denunció que existe una “grave situación de riesgo para comunidades y familias Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Baezln), por la introducción de ganado en tierras recuperadas y por el avance de maquinaria vinculada con el proyecto carretero”, en la región selva norte de Chiapas.

Añadió que “estos hechos se producen en el contexto del avance de la construcción de la carretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque, conocido oficialmente como la Ruta de las Culturas Mayas y de las continuas agresiones denunciadas por la Asamblea de Colectivos de Gobiernos Autónomos Zapatistas (Acgaz), que constituyen una amenaza directa a la integridad de las comunidades, a su territorio y al ejercicio de su autonomía”.

Postura

En un comunicado añadió que “la persistencia de estas acciones, pese a las reiteradas denuncias y advertencias realizadas por las comunidades y por el Frayba, incrementa el riesgo de una escalada de violencia, cuyas consecuencias son responsabilidad de los tres niveles de gobierno que han mantenido una actuación insuficiente para garantizar el respeto a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y prevenir una escalada de conflicto social en la región”.

Dijo que “la Acgaz ha advertido en al menos tres ocasiones que las intervenciones realizadas en territorios recuperados constituyen una provocación directa contra la autonomía de los pueblos zapatistas. Las denuncias recientes señalan nuevas incursiones mediante la introducción de ganado en tierras recuperadas, así como el avance de maquinaria vinculada al proyecto carretero en predios donde habitan familias Bases de Apoyo del EZLN”.

Violencia

Estos hechos, abundó, “forman parte de un contexto de agresiones, amenazas, hostigamientos e intentos de despojo, que vulneran derechos históricos construidos por los pueblos indígenas mediante procesos organizativos autónomos”.

El Frayba expresó que “el estado mexicano tiene la obligación de garantizar la integridad física y colectiva de las comunidades indígenas, respetar el derecho a la libre determinación y abstenerse de promover, tolerar o permitir acciones que pongan en riesgo la paz social”.

Exigencias

El organismo que preside el obispo emérito de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, exigió “el cese inmediato de las agresiones, amenazas, hostigamientos y actos de intimidación contra las Bases de Apoyo del EZLN”.