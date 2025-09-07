Alertan ante aumento de contagios de escabiosis

De acuerdo del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Suave) de la Secretaría de Salud federal, Chiapas ocupa el primer lugar a nivel nacional en casos de escabiosis, mejor conocida como sarna, acumulando un total de dos mil 954 contagios confirmados hasta la semana 33 de 2025, y sumando tan solo en la última semana 62 nuevos contagios.

Además, la cifra ya supera los dos mil 281 casos registrados durante todo 2024, lo que refleja un aumento preocupante en la propagación de esta infección cutánea causada por el ácaro Sarcoptes scabiei.

Según el Suave, de los casos acumulados en el estado mil 311 corresponden a mujeres y 943 a hombres.

Lo que coloca a Chiapas en la cabeza de la lista nacional, posicionándose por encima de entidades como Veracruz, con mil 747 casos y Nuevo León, con mil 440.

Enfermedad

La escabiosis o sarna es un enfermedad cutánea que se transmite principalmente por contacto directo con la piel de una persona infectada, aunque también puede propagarse a través de ropa u objetos personales.

El padecimiento se caracteriza principalmente por erupciones, que provocan intensa picazón nocturna y, en algunos casos, puede provocar hasta úlceras y marcas lineales en la piel.

El ciclo de infestación inicia cuando la hembra del ácaro fertilizada excava la piel y deposita huevecillos que maduran en una semana, alcanzando la adultez en tres, lo que reinicia el proceso de transmisión si no se trata oportunamente.

Especialistas recomiendan acudir a atención médica ante los primeros síntomas y evitar el contacto cercano o el uso compartido de objetos personales para frenar la propagación de esta enfermedad.