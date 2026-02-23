Alertan comercialización de animales exóticos

Ambientalistas alertaron a las autoridades sobre la comercialización de animales exóticos en los municipios del Soconusco a través de redes sociales, especialmente en páginas como Facebook, en donde sin ningún temor se ofertan especies en peligro de extinción.

El biólogo e integrante del grupo comunitario ambiental de Mazatán, José Alfredo González, dio a conocer que especies como mapaches, armadillos, lémures y monos arañas están siendo ofertados en grupos privados y públicos del Soconusco, lo que representa un grave riesgo para la conservación de estas especies.

No hay regulación

Dijo que el tráfico de vida silvestre se ha incrementado en los últimos meses debido al uso de redes sociales, que ofrecen una plataforma no regulada y masiva para la venta de animales exóticos.

“La facilidad de las comunicaciones, los pedidos de fotografías y la apertura de grupos privados en Facebook son condiciones que han permitido que las redes sociales se conviertan en plataformas para la venta de animales exóticos”, abundó el biólogo.

Exhortan a frenar el tráfico

Hizo un llamado a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a que realice las investigaciones correspondientes, a fin de frenar la venta ilegal de especies en peligro de extinción en el Soconusco, cuya actividad ilícita no ha sido atendida.

Puntualizó que en esta región, las especies más comercializadas se encuentran: monos arañas, tucanes, pericos, guacamayas, cocodrilos, iguanas, armadillos y mapaches, además de huevos de tortuga.

Mencionó que la comercialización de estos animales es ilegal y puede tener graves consecuencias para la conservación de las especies y la salud humana, por ello, las autoridades deben tomar medidas para prevenir y combatir este tráfico ilegal.