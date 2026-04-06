Alertan de intermediarios por donación de sangre

La Secretaría de Salud en Chiapas alertó a la población que no se dejen engañar por falsos intermediarios en la donación de sangre, toda vez que ese acto se realiza de manera altruista y no requiere de dinero para llevarse a cabo.

“Los procesos de donación voluntaria y altruista de sangre se realizan de manera directa, gratuita y transparente, por lo que no existen gestores, intermediarios ni personas autorizadas para solicitar dinero o realizar trámites a nombre de pacientes o familiares”, remarcó la institución.

Normatividad

Es decir, la donación de sangre y otros componentes se realiza bajo protocolos que son estrictos en la parte administrativa y médica, poniendo como prioridad a los pacientes.

La secretaría reiteró que el acto de donar sangre es una acción que no trae fines de lucro; más bien, es un gesto voluntario y que se hace de forma altruista.

Con lo antes señalado, se recomendó a la población denunciar cualquier anomalía al número 961-688-2194. Esto permitirá a las autoridades sanitarias tomar las medidas necesarias.

“Exhortamos a la población a no dejarse engañar por personas que pretendan ofrecer ayuda o facilidades a cambio de algún pago, ya que estos procesos no requieren intermediarios”, remarcó la dependencia estatal.

Por eso se insistió que si la población observa que se quiere lucrar con la donación de sangre, esos casos se deben reportar para que existan la intervención de las autoridades.

“La Secretaría de Salud reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y la protección de la salud de la población”, remarcó la institución.