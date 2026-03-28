Alertan falsas ventas de autos y casas

El delito de fraude ha sido reformado en diversas ocasiones en el Código Penal para el Estado de Chiapas; sin embargo, el incremento de sentencias obedece más bien a la facilidad que se ha ofrecido para realizar las denuncias.

Así lo explicó el abogado litigante Enoch Flores, miembro de la Barra de Abogados Independientemente de Chiapas, quien dijo se han incrementado casos venta de autos, ahorros y tandas falsas.

El también docente dijo que en Chiapas el delito de fraude, según el Código Penal local, se castiga cuando alguien engaña o aprovecha un error para obtener un lucro indebido.

Las penas van desde seis meses hasta diez años de prisión, dependiendo del monto defraudado y las eventuales agravantes.

Recientemente se han reportado casos de fraudes en venta de terrenos, falsificación de documentos, con agencias de viaje y esquemas de ahorro tipo tandas.

Pero destaca también que hasta el 40 por ciento de estas denuncias tienen orígenes en ofertas realizadas en redes sociales

En caso de haber sido víctima de este tipo de ilícitos es necesario iniciar un proceso legal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas, presentando una denuncia formal.

En tanto que en los casos de Fraude Digital habrá un seguimiento específico con participación de la Policía Cibernética, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP).