Alertan habitantes por mar de fondo

Habitantes de la pesquería de Paredón denunciaron que el fenómeno conocido como “mar de fondo” continúa afectando a la localidad, luego de que nuevamente durante la tarde de este jueves las aguas marítimas comenzaran a ingresar hacia las calles y viviendas ubicadas en las zonas cercanas a la costa.

El agente municipal de Paredón, Humberto Hernández, informó que la situación se ha vuelto preocupante para las familias, debido a que el comportamiento del mar es impredecible.

Explicó que por momentos el mar parece tranquilizarse, pero posteriormente vuelve a presentar fuerte oleaje, lo que mantiene en incertidumbre.

Señaló que este tipo de situación no se había presentado desde hace mucho tiempo con las características actuales.

Alcances

De acuerdo con los habitantes afectados, en algunos domicilios el agua ha ingresado hasta alcanzar aproximadamente 30 centímetros de altura; las familias aseguran que no pueden permanecer tranquilamente bajo estas condiciones.

Ante el temor de que el nivel del agua continúe aumentando, algunas familias que viven en las zonas más cercanas al mar han optado por trasladarse temporalmente con familiares que habitan en áreas más céntricas de Paredón, mientras esperan que las condiciones mejoren.

Los pobladores señalaron que, ante este fenómeno natural, poco pueden hacer para evitar sus efectos, por lo que permanecerán atentos a las indicaciones que emitan las autoridades, particularmente Protección Civil, para determinar las medidas que deberán tomar en caso de que el fenómeno continúe.

Mientras tanto, los pescadores de Paredón mantienen suspendidas sus actividades debido a las condiciones adversas que se prevalecen.

Además señalaron que salir a trabajar en estas circunstancias representa un grave riesgo para sus vidas, por lo que prefieren esperar a que las condiciones sean seguras antes de regresar a sus labores.