Alertan por afectaciones al agua tras incendio

Un incendio registrado en un cerro ubicado en los límites de Copainalá y Coapilla generó preocupación entre habitantes de la ribera Miguel Hidalgo Zacalapa, quienes alertaron sobre el riesgo que representa para el ecosistema y las fuentes de agua de la zona.

De acuerdo con un pronunciamiento difundido por habitantes de la comunidad, el fuego fue detectado alrededor de las 15:00 horas del 28 de agosto, por lo que pobladores se organizaron para acudir al área afectada y realizar labores para intentar contener el avance de las llamas durante la noche, dentro de sus posibilidades y bajo sus propias condiciones de seguridad.

Los habitantes señalaron que durante las primeras horas no observaron una respuesta efectiva de los ayuntamientos involucrados ni de autoridades estatales y federales. Indicaron que fue hasta aproximadamente las 22:00 horas, después de insistir en distintos reportes, cuando se logró generar un aviso a nivel estatal.

Asimismo, cuestionaron que el Ayuntamiento de Copainalá se pronunciara hasta las 9:00 horas del 29 de agosto, momento en que, según el comunicado, comenzaron a presentarse autoridades en la zona afectada.

Riesgo para la microcuenca

La comunidad manifestó preocupación porque el cerro forma parte de una microcuenca de importancia municipal y regional, particularmente debido a que en esa zona actualmente se desarrolla una obra relacionada con la extracción y conducción de agua para abastecer a la cabecera municipal de Copainalá.

Los pobladores señalaron que la pérdida de cobertura vegetal puede alterar la infiltración y el escurrimiento del agua, además de incrementar procesos de erosión y provocar el arrastre de sedimentos y cenizas hacia arroyos y manantiales.

También advirtieron posibles afectaciones a la fauna silvestre, el suelo, la vegetación y la calidad de las fuentes de agua, así como riesgos para la población expuesta al humo y las partículas generadas por el incendio.

Ante este escenario, solicitaron que se realice una evaluación técnica y científica de la superficie afectada, que permita determinar el tipo de vegetación dañada, la severidad del incendio y sus posibles consecuencias sobre la fauna, el suelo, las zonas de recarga y los cuerpos de agua.

Piden investigar origen del fuego

Entre sus principales demandas, los habitantes solicitaron la intervención coordinada de Protección Civil, autoridades municipales, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y otras instituciones competentes, con los recursos terrestres y aéreos que sean necesarios de acuerdo con la evaluación de la emergencia.

También exigieron determinar las causas del incendio y, en caso de encontrarse elementos que apunten a alguna responsabilidad, iniciar las investigaciones administrativas, ambientales o penales correspondientes.

La comunidad pidió además que se garantice su participación, junto con los Comisariados de Bienes Comunales, en las decisiones relacionadas con la protección, restauración y manejo del territorio y la microcuenca.

Zacalapa y su valor natural

Los habitantes destacaron que el territorio de Zacalapa no representa únicamente un espacio forestal, sino que forma parte de la vida comunitaria de los pueblos zoques y está vinculado con su memoria, prácticas y relación histórica con el agua, la tierra y el bosque.

Por ello, solicitaron a las autoridades estatales y federales en materia turística incorporar criterios de protección ambiental y conservación del patrimonio natural en la promoción de Copainalá y Zacalapa.