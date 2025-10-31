Alertan por alta incidencia de cáncer gástrico en el estado

En Chiapas como en México existe una alta estadística de casos de cáncer gástrico, situación que evidencia la urgencia de conocer sus síntomas y la relevancia de la atención medica inicial, explicó el gastroenterólogo Omar Zenteno.

El también investigador explicó que la Fundación Fomento de Desarrollo Teresa de Jesús, (Futeje), llevó a cabo el Foro Anual sobre Educación en Prevención y Detección de Enfermedades del Tubo Digestivo, con el objetivo de crear un espacio de diálogo con expertos, para conocer más acerca de estas crecientes enfermedades, sus desafíos y sensibilizar sobre un tema clave como lo es la prevención y detección oportuna, y cómo ello salva vidas.

Foro

El encuentro reunió a pacientes, especialistas y representantes de la sociedad civil para visibilizar sobre la importancia de brindar una atención integral y humana a quienes viven con cáncer digestivo, para así conocer los principales síntomas y factores de riesgo.

Durante el foro, pacientes compartieron sus experiencias de diagnóstico y tratamiento, visibilizando los desafíos que enfrentan en el camino hacia una atención oportuna. Especialistas coincidieron en la urgencia de promover la revisión médica ante síntomas digestivos persistentes y de reconocer los factores de riesgo asociados a estas enfermedades.