En Tapachula, los accidentes en motocicleta se han incrementado notablemente. La Cruz Roja de esta ciudad recibe reportes de por lo menos 10 casos diarios; las principales causas siguen siendo la imprudencia, el exceso de velocidad y el desconocimiento de las normativas viales.

El presidente del Consejo Directivo de Cruz Roja Tapachula, José Ángel Ramos López, dio a conocer que el problema es que hoy es más fácil adquirir una moto; cualquiera la usa sin precaución vial y sin portar casco.

Principales causas

“Estamos atendiendo hasta diez servicios por día, las incidencias más frecuentes son accidentes de motocicletas, choques entre las mismas motocicletas y atropellamientos de motociclistas”, expresó.

Dijo que el exceso de velocidad, el alcohol y la falta de educación vial siguen siendo las causas principales, pero ahora se suma este nuevo fenómeno: las mini motos y bicimotos eléctricas que cualquiera puede comprar; sin licencia, sin placa, sin casco y salir a la calle como si fuera un juguete.

Señaló que las lesiones más graves que atiende la Cruz Roja son los traumatismos craneoencefálicos, fracturas de clavícula, húmero y piernas, por la cinemática de la proyección del motociclista al momento del impacto.

“El primer sitio que se daña es la cabeza, el casco debe ser su medida de protección, ya que al usarlo se reduce más del 60 por ciento el riesgo de muerte y cubre más del 90 por ciento de complicaciones por lesiones de cráneo, por ello, el exhorto es al uso del casco”, abundó.