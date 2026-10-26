Alertan por boletera fraudulenta de la Fiesta Chiapas

La Guardia Estatal Cibernética de Chiapas emitió una alerta por la detección de páginas web fraudulentas que ofrecen boletos para los eventos musicales del Palenque de la Fiesta Chiapas 2026, tal y como sucedió en la edición pasada cuando comenzaron a venderse los accesos digitales.

De acuerdo con los infográficos difundidos por la corporación, el sitio apócrifo busca engañar a los compradores mediante una ligera variación en la dirección electrónica de la plataforma autorizada.

La dependencia estatal precisó que el sitio legítimo para adquirir los boletos es kingticketboleto.com, mientras que la página sospechosa añade una letra “s” y utiliza el dominio kingticketsboleto.org.

Las autoridades advirtieron que esta técnica es utilizada por ciberdelincuentes para robar datos personales y bancarios de los usuarios que buscan asegurar un lugar en los conciertos de la feria.

Verificación es clave

La dependencia de seguridad recomendó a la ciudadanía verificar que el dominio sea el correcto, desconfiar de los enlaces compartidos por terceros y no ingresar datos personales si se detectan diferencias en la URL.

Asimismo, se exhortó a la población a confirmar cualquier venta en los canales oficiales si existe alguna duda.

Cabe recordar que, en la edición pasada de la feria Chiapas, este tipo de móvil fraudulento ya había sido detectado por las autoridades locales y lamentaron el caso de personas que cayeron en la estafa.

La reincidencia de estas prácticas subraya la importancia de que los compradores extremen precauciones y se guíen únicamente por la información difundida por las páginas oficiales para evitar ser víctimas de fraude.