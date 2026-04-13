Alertan por calor y avance en vacunas

Ante el inicio de la temporada de calor más intensa del año, el secretario de Salud estatal, Omar Gómez Cruz, emitió una serie de recomendaciones para prevenir enfermedades asociadas a las altas temperaturas, y reveló los avances en la campaña de vacunación contra el sarampión.

En entrevista, el funcionario advirtió que se esperan temperaturas superiores a las registradas el año pasado, por lo que llamó a la población a mantenerse hidratada y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma.

Destacó la importancia del uso de suero oral en niños, debido a que durante esta temporada aumentan las enfermedades diarreicas. También recordó que la vacuna contra el rotavirus es fundamental para prevenir padecimientos gastrointestinales en la población infantil.

Gómez Cruz señaló que la Secretaría de Salud (SA) implementará estrategias de medicina preventiva a través de redes sociales, medios de comunicación y sistemas de radio y difusión.

Recomendó que ante signos de deshidratación, las personas acudan a clínicas, centros de salud y en casos más graves, a los hospitales, donde dijo que hay capacidad para atender a la población.

Vacunación contra el sarampión

Respecto al riesgo por sarampión, el secretario indicó que no es un tema que repercuta con la temporada de calor, e informó que actualmente se lleva un aproximado de un millón 500 mil vacunas aplicadas contra esta enfermedad, una cifra que calificó como inédita.

Explicó que hubo un aumento en la vacunación de 2024 a 2025 y que en lo que va de 2026 se ha registrado un incremento del 400 por ciento. “Vamos muy bien y vamos a seguir mejor”, afirmó.