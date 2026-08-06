Alertan por camioneta abandonada en carretera

Vecinos del Fraccionamiento La Victoria, en la ruta al Aeropuerto Ángel Albino Corzo, denunciaron el abandono de una camioneta sobre la carretera, situación que genera riesgos viales y de seguridad.
Sin embargo, tras realizar los reportes pertinentes se percataron que la camioneta pertenece al Gobierno del Estado, por lo que alertaron al 911 ante la sospecha de que pudiese haber sido abandonada o vandalizada.
Otros vecinos señalaron que personal con uniformes gubernamentales sacó material y subió a otro vehículo, para después marcharse, por lo que presumen también podría tratarse de una falla mecánica.
Respuestas
En cualquier caso, agentes de vialidad estatal han sido omisos al llamado para retirar el vehículo, por lo que a través de una denuncia al 911, los vecinos recibieron como respuesta que en 15 días hábiles una grúa llegará a retirar el vehículo.
No obstante, los vecinos manifestaron temor a que el vehículo pudiese haber sido utilizado para alguna acción ilícita, por lo que solicitan a las autoridades el resguardo de la unidad.