Alertan por condiciones riesgosas en la R-114

Ciudadanos que utilizan diariamente la ruta 114 de transporte urbano en Tuxtla Gutiérrez han expresado su preocupación por las constantes situaciones de riesgo que enfrentan durante sus trayectos.

De acuerdo con la denuncia, estas unidades operan frecuentemente con sobrecupo y a excesiva velocidad, comprometiendo la seguridad de los pasajeros.

El servicio, que conecta el centro de la capital chiapaneca con la colonia San José Terán, es señalado especialmente por permitir que los conductores transporten a numerosas personas de pie, incluso en tramos de alta circulación.

“Es una situación que se repite todos los días: desde San José hasta el mercado de Terán viajan hasta ocho personas paradas, apretadas y sin seguridad alguna. Muchos lo usamos por necesidad, no por gusto”, relató un usuario con fotografías que evidencian las condiciones al interior de las unidades.

Riesgos

Los habitantes de las colonias aledañas a San José Terán indican que estas prácticas son más frecuentes en dicha zona, ya que al aproximarse al bulevar Belisario Domínguez el número de pasajeros suele reducirse considerablemente.

Adicionalmente, denunciaron que algunos operadores realizan recargas de combustible con usuarios a bordo, una acción que incrementa el peligro para los pasajeros, entre los que se encuentran niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Ante esta situación, la comunidad exige a las autoridades competentes que incrementen la supervisión sobre la ruta 114 y apliquen medidas correctivas para garantizar un transporte digno y seguro.