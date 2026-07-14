Alertan por constancias falsas en Chiapas

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del Estado de Chiapas confirmó la existencia de constancias de no inhabilitación apócrifas que están siendo elaboradas y distribuidas por particulares sin facultades legales.

La dependencia, a cargo de su titular, Ana Laura Romero Basurto, señaló que estos documentos han circulado en establecimientos como cibercafés y papelerías, lo que representa un riesgo tanto para quienes los adquieren como para las instituciones que podrían recibirlos como válidos.

De acuerdo con la normativa estatal, el único procedimiento legítimo para obtener una constancia de no inhabilitación es mediante la propia Secretaría Anticorrupción o a través de los kioscos electrónicos de la Secretaría de Finanzas.

Cualquier otro medio queda automáticamente fuera de los canales oficiales y será considerado irregular.

La dependencia insistió en que la ciudadanía debe evitar ser víctima de engaños y no recurrir a negocios particulares que ofrezcan este trámite, pues el documento carecerá de todo valor legal.

Sanciones

El uso de estas constancias falsas, advirtió la Secretaría, puede derivar en responsabilidades tanto administrativas como penales para quienes las presenten o faciliten.

Por ello, ya se integró un expediente con pruebas técnicas y jurídicas para turnarlo a la Fiscalía correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y sancionar a los involucrados en la presunta elaboración, comercialización o empleo de documentación apócrifa.

La institución recordó que el gobierno estatal mantiene una política de tolerancia cero frente a actos de corrupción, por lo que no se permitirá ninguna conducta que vulnere la legalidad o la confianza en el servicio público.

Finalmente, se hizo un llamado a la población para que realice únicamente trámites oficiales por las vías institucionales, y se invitó a denunciar cualquier ofrecimiento sospechoso que pudiera poner en riesgo la transparencia y la integridad administrativa.