Alertan por déficit de lluvias en el Soconusco

De acuerdo con la Conagua, el fortalecimiento de El Niño genera escasez hídrica en esta región de Chiapas; los modelos meteorológicos e hidrológicos proyectan un pico de intensidad previsto hacia finales de 2026.

La información señala que la cuenca del Soconusco solo tiene 30 % de agua útil, mientras la captación es mínima frente a la demanda del campo y el consumo urbano.

La información proporcionada por el director de Cuenca Frontera Sur de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Joaquín González Besares, expone que en Chiapas en general terminará el año con un déficit del 30 por ciento en precipitaciones respecto al acumulado histórico, por los efectos del fenómeno de El Niño y el cambio climático.

Refiere que el tema del superniño ha sido muy sonado, lo que implica que eleve la temperatura y llueva menos; consideró que se va a terminar con un 30 % menos de lluvias del acumulado histórico en la entidad y en la frontera y la costa del Soconusco, tendríamos 20 % menos de lluvia.

Expone que la cuenca de esta región solo tiene 30 por ciento de agua útil, mientras la captación es mínima frente a la demanda del campo y el consumo urbano, lo que implica una situación cada vez más preocupante.

Reconoció que ese estrés hídrico no es privativo de Chiapas, sino que golpea a todo el país, y que el cambio climático y otros factores, como el mal uso del recurso, han agravado la crisis.