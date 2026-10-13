Alertan por derrumbe en vía a San Juan Cancuc

Automovilistas reportaron un derrumbe y deslave de la carretera que comunica a Chiloja con Nichteel, en el municipio de San Juan Cancuc, derivado de las intensas lluvias que se han presentado en la región Altos en los últimos días.

Los daños registrados en la carretera representan un riesgo para los automovilistas que transitan por esta zona, detallaron los habitantes de la zona.

Alertas

Las autoridades recomendaron a los conductores extremar precauciones, reducir la velocidad y mantenerse atento a las condiciones del camino para evitar accidentes.

Exhortaron a quienes tengan previsto circular por este tramo carretero a manejar con cuidado y, de ser posible, evitar la zona hasta que existan las condiciones seguras para el tránsito.

Autoridades de Protección Civil acudieron a la zona dañada para llevar a cabo las acciones correspondientes y evitar cualquier tragedia.