Alertan por deslizamiento de muro de puente

Desde hace más de 10 años, vecinos de las inmediaciones del libramiento Sur en Tuxtla Gutiérrez reportaron un escurrimiento de agua que impactaba de frente con el soporte lateral del paso desnivel del crucero en la carretera a Villaflores.

Hoy, el soporte lateral del paso elevado se deslizara a unos 40 centímetros y debajo de él, se genera un socavón que urgió el cierre parcial de la vialidad.

En este marco, entrevistado, el alcalde de Tuxtla Ángel Torres señaló que lo conducente es realizar un estudio para diagnosticar cómo resolver el incidente y determinar también cuánto tiempo cerrarán algún carril en la zona.

Los resultados del estudio serían entregados, dijo, en esta misma semana, por lo que de momento el espacio será cerrado parcialmente, esperando que los expertos señalen cuál será el procedimiento y cuánto tiempo se intervendrá la zona.

De manera preliminar el munícipe dijo que el muro tendría que ser sustituido por otro concepto de construcción, además de seguramente zapatas nuevas.

Señaló que están atentos y alertas atendiendo este espacio como otros de la ciudad.