Alertan por desnutrición en menores de edad

Chiapas se mantiene entre los estados con mayores índices de desnutrición infantil en el país. De acuerdo con los datos más recientes del Atlas de Riesgos para la Nutrición de la Niñez en México, más de 140 mil niñas y niños en la entidad crecen en la actualidad con algún grado de desnutrición.

El informe, elaborado por Save the Children México en conjunto con el Centro de Excelencia e Innovación para los Derechos y Oportunidades de la Niñez (Ceidon), colocó a la entidad entre los primeros lugares nacionales en desnutrición crónica y talla baja.

El diagnóstico detalló que 21 de cada 100 menores de cinco años presentan deficiencias nutricionales que pueden generar afectaciones físicas y cognitivas irreversibles.

Asimismo, más de 200 mil menores padecen anemia, una condición que va más allá del cansancio y que se refleja en dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar y una mayor vulnerabilidad frente a infecciones recurrentes.

A esto se suma la carencia de micronutrientes esenciales como Zinc y Vitamina A, especialmente en zonas rurales y de alta marginación, donde la deficiencia de Zinc se asocia con cuadros diarreicos persistentes y el estancamiento del crecimiento, mientras que la falta de Vitamina A debilita las defensas naturales del organismo.

Factores

La crisis alimentaria convive con otro fenómeno alarmante: el sobrepeso.

Factores económicos han obligado a muchas familias a sustituir alimentos tradicionales por productos ultraprocesados de bajo valor nutricional, generando escenarios donde la desnutrición y el exceso de peso coexisten en las mismas comunidades, e incluso en los mismos hogares.

