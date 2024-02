Alertan por deterioro de biodiversidad del país

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) informó del trabajo científico que revela factores antropogénicos impulsores del deterioro de la biodiversidad en reservas de la biosfera mexicana.

Señala que “una preocupación de primera línea en el antropoceno es la pérdida global de la biodiversidad, pues existe evidencia que incluso en las áreas naturales protegidas está siendo negativamente afectada por las actividades humanas”.

Entender las causas directas y subyacentes de tal efecto es fundamental, ya que las áreas protegidas representan una de las mejores estrategias para conservar la biodiversidad, señala.

Presentan datos de estudio

Precisa que un estudio recientemente publicado el 24 enero pasado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, revela hallazgos importantes sobre la relación entre la conservación de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas y las oportunidades laborales que tienen las comunidades que habitan en las inmediaciones de estas áreas.

El estudio muestra que la conservación mejora cuando las oportunidades de trabajos diferentes a la agricultura aumentan. ¿Cómo ocurre esto?

Daniel Auliz Ortiz, investigador postdoctoral del Instituto de Biología de la UNAM, autor principal del artículo, explica que en el estudio participaron 65 investigadoras e investigadores de diferentes instituciones mexicanas y del extranjero, con amplia experiencia y conocimiento de la flora y fauna existente en 14 reservas de la biosfera ubicadas en regiones de alta biodiversidad de México.

“Para un periodo de 30 años, analizamos cambios en la riqueza y abundancia de vertebrados, insectos y plantas superiores, agrupados en diferentes gremios ecológicos que juegan un papel crítico en el funcionamiento de los ecosistemas (por ejemplo, grandes mamíferos depredadores o herbívoros, aves frugívoras y polinívoras, entre otros) o que representan amenazas para la biodiversidad local (por ejemplo, especies invasoras o que funcionan como vectores de transmisión de enfermedades).

“También llevamos a cabo una evaluación exhaustiva de factores demográficos y económicos en las zonas circundantes a las reservas de la biosfera, y consideramos además indicadores espaciales de la expansión de la agricultura y la construcción de carreteras”.

Especies sensibles desplazadas

J. Rogelio Cedeño Vázquez, Paula Enríquez, Griselda Escalona Segura, Rafael Reyna Hurtado y Neptalí Ramírez Marcial, del Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), explican que descubrieron que “los grupos de especies que son sensibles a la pérdida de su hábitat natural experimentaron un declive significativo, siendo reemplazados por especies más tolerantes a tal pérdida”.

Este cambio estuvo asociado con la pérdida de la cobertura de bosques y del aislamiento, fenómenos que reflejan la expansión de carreteras y actividades agrícolas dentro de las áreas naturales protegidas.

Además, Daniel Auliz comenta que “el estudio sugiere que la causa del incremento de la superficie agrícola y de la red de carreteras está vinculada con la alta densidad de población alrededor de las áreas naturales protegidas y con la falta de opciones laborales más allá de las agrícolas”.